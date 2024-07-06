Горловка, ДНР, 6 июля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республики увеличилось число мирных жителей, которые получили ранения при обстреле ВСУ. Об этом 6 июля сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

В Telegram-канале глава города написал, что ранения получили девять человек.

Как сообщало ИА Регнум, в донецкой Горловке пожарные МЧС РФ 6 июля тушили возгорания в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города украинскими боевиками. По информации ведомства, во время ликвидации огня ВСУ совершили второй обстрел, в результате которого пострадали четыре сотрудника МЧС.

ВС России за неделю с 29 июня по 5 июля освободили пять населённых пунктов. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР, подразделения группировки «Южная» — посёлок Спорное и район Новый города Часов Яр. Село Степовая Новосёловка в Харьковской области освобождено группировкой «Запад».