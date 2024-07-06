Лондон, 6 июля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. План президента России Владимира Путина сможет остановить конфликт на Украине. Об этом на своём Youtube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что лидер российского государства чётко обозначил условия прекращения огня, одним из которых является вывод войск вооружённых сил Украины (ВСУ) из четырёх регионов РФ: Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Меркуриса, такая позиция непопулярна на Западе. Однако, по его мнению, в большей части мира люди начали понимать, что это единственный способ для решения конфликта методом дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. При этом он отметил, что это должна быть не временная остановка или пауза, которую власти киевского режима могли бы использовать для восстановления своих сил и перегруппировки. До этого Путин перечислил условия, необходимые для прекращения огня. Так, согласно ним, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырёх российский регионов.

Ранее лидер российского государства напомнил, что власти России никогда не отказывались от переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что Москва всё также готова к диалогу с Киевом на базе стамбульских и минских договорённостей.

По словам Путина, Россия и Украина могли бы давно договориться, если бы украинскими военными командовали те люди, которые руководствовались бы интересами нации, а не интересами своих хозяев за океаном и в Европе.