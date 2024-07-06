Волгоград, 6 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Состояние пострадавших при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде нормальное, сообщил замглавы регионы Олег Николаев.

Кадр из видео

«Сейчас двое погибших, остальные те, которые участвовал в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», — приводит слова Николаева Lenta.Ru.

Как передавало ИА Регнум, обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции в Волгограде произошло в результате «хлопка газопаровоздушной смеси». Отмечалось, что во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.

В релизе уточняется, что к ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека, 28 единиц техники. Также на место происшествия направлены психологи министерства.

Позднее в Следственном управлении Следственного комитета по Волгоградской области информировали, что при взрыве насосной станции в Волгограде погибли два человека. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

По предварительной информации, причиной взрыва стали нарушения сварочных работ при производстве.