Волгоград, 6 июля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. На месте взрыва газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда обрушилась кровля, сообщила 6 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

МЧС Волгоградской области

«В оперативно-дежурную смену главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что к ликвидации последствий взрыва привлечено 73 человека, 28 единиц техники. Также на место происшествия направлены психологи министерства.

Ранее МЧС сообщило, что обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции в Волгограде произошло в результате «хлопка газопаровоздушной смеси». Отмечалось, что во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушения несущих конструкций пострадали три человека.

Позднее в Следственном управлении Следственного комитета по Волгоградской области информировали, что при взрыве насосной станции в Волгограде погибли два человека. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

По предварительной информации, причиной взрыва стали нарушения сварочных работ при производстве.