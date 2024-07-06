Москва, 6 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в одном из кафе в Бурятии, говорится 6 июля в Telegram-канале ведомства.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проводят процессуальную проверку по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания.

Как передавало ИА Регнум, по данным прокуратуры республики, 22 человека обратились к медикам после посещения одного из кафе в городе Гусиноозёрске в Бурятии, что стало поводом для проверки.

Накануне, 5 июля, в инфекционном отделении Гусиноозёрской центральной районной больницы приняли 22 пациента с признаками острого гастроэнтерита. Среди них было 13 несовершеннолетних. Все обратившиеся употребляли еду в одном и том же кафе. Десять человек, в том числе восемь детей, после первичного обследования оставили в больнице, остальные будут лечиться амбулаторно.