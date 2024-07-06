Киев, 6 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступит к выполнению своих обязанностей в роли посла этой страны в Великобритании в среду, 10 июля. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

AP/ТАСС

«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании», — следует из публикации.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Залужный был уволен главой киевского режима Владимиром Зеленским с поста главкома ВСУ. На его пост назначили Александра Сырского. Затем, 9 мая, Зеленский уволил экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.

22 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая отметила, что эта замена ничего не изменила, а руководство ВСУ продолжает вести свои войска к поражению. Она добавила, что вокруг Сырского сформировалась «генеральская фракция», которая лишает киевский режим «шанса на перемены и победу».

Также стало известно, что 3 июля Залужный уехал в Великобританию, где он будет выполнять полномочия посла Украины в Лондоне.