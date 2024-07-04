Киев, 4 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и в ближайшее время приступит к выполнению полномочий посла страны в Лондоне, пишет украинское издание «Главком».

Kaniuka Ruslan/K|eystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Отмечается, что после увольнения с должности главнокомандующего «эпопея» с назначением Залужного и началом его работы в посольстве затянулась почти на полгода.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского, объяснив своё решение военными неудачами украинских войск в ходе широко анонсированного контрнаступления в 2023 году.

Позднее в отставку также были отправлены заместитель министра обороны Виталий Половенко, командующие оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук. После провала украинских войск в Харьковской области с должности был снят командующий группировкой войск «Харьков» Юрий Галушкин.

22 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главкома ВСУ ничего не изменила.