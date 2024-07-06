Белград, 6 июля, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Евросоюз не может заставить Сербию ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине, когда ЕС и НАТО обсуждают вопрос сербских границ в Косово и Метохии. Страна сама вправе выбирать себе друзей. Так считает вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Mod.gov.rs Александр Вулин

Пресс-служба ЕС в начале июля сделала заявление, что «отношения с Россией не могут быть обычными» и в очередной раз призвала Белград согласовать свою политику с Брюсселем.

По словам политика, когда ЕС требует от Сербии ввести антироссийские санкции, тогда заявление пресс-службы Евросоюза нужно ещё раз прочитать и проверить — не идёт ли речь о ложной вести или каком-то вбросе с применением искусственного интеллекта.

«Как иначе понять, что от нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны — святыня, и Украины — святыня, а границы Сербии — вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия — малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», — сказал Вулина.

Как сообщало ИА Регнум, позиция сербского президента Александра Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна. Но очевидно, что ЕС давит на Белград, при этом сам представляет собой придаток НАТО, заявил 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вулин заявил, что после бомбардировок НАТО Сербия выстояла и выжила, а международное право — нет. Сербы до сих пор умирают от онкологических заболеваний — это последствия бомбардировок Югославии снарядами с обеднённым ураном.

Бомбардировки Югославии стали вершиной однополярного мира. По словам Вулина, Запад обманул Сербию и Россию, обещая, что НАТО не будет расширяться на восток. Запад не дал сербам вернуться в Косово и Метохию.