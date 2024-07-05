Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Избирком: Пезешкиан лидирует на внеочередных выборах президента Ирана
Тегеран, 6 июля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Ирана, по предварительным подсчётам, лидирует кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу избиркома Ирана Мохсена Эслами.
После подсчёта 2 547 381 голоса Пезешкиан набрал 1 263 874 голоса. За его конкурента кандидата от консервативного крыла Саида Джалили проголосовали 1 244 640 человек.
По итогам первого тура выборов Пезешкиан набрал более 10,4 млн голосов, а Джалили — более 9,4 млн.
Как сообщало ИА Регнум, голосование во втором туре выборов президента Ирана затянулось из-за жары, но в конце концов завершилось в 00:00 по местному времени. После закрытия участков начался подсчёт голосов.
кандидат от консервативного крыла Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиан в первом туре выборов президента Ирана не набрали более 50% голосов.
Внеочередные выборы президента объявили после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение.