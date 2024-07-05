Тегеран, 6 июля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Ирана, по предварительным подсчётам, лидирует кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу избиркома Ирана Мохсена Эслами.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

После подсчёта 2 547 381 голоса Пезешкиан набрал 1 263 874 голоса. За его конкурента кандидата от консервативного крыла Саида Джалили проголосовали 1 244 640 человек.

По итогам первого тура выборов Пезешкиан набрал более 10,4 млн голосов, а Джалили — более 9,4 млн.

Как сообщало ИА Регнум, голосование во втором туре выборов президента Ирана затянулось из-за жары, но в конце концов завершилось в 00:00 по местному времени. После закрытия участков начался подсчёт голосов.

кандидат от консервативного крыла Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиан в первом туре выборов президента Ирана не набрали более 50% голосов.

Внеочередные выборы президента объявили после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение.