Тегеран, 29 июня, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Кандидат от консервативного крыла Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиан не набрали более 50% голосов, второй тур выборов президента Ирана назначали на 5 июля. Об этом, как сообщило IRNA, заявил 29 июня глава избирательного штаба Мохаммад Эслами.

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«Второй тур выборов пройдёт по всей стране в пятницу, 5 июля», — объявил он.

Эслами добавил, что явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 40%.

После объявления окончательных результатов президентских выборов в первом туре Джалили и Пезешкиан вышли во второй тур. Пезешкиан лидирует по итогам подсчёта голосов на всех избирательных участках. Джалили идёт вторым.

Во второй раз в истории Ирана президентские выборы пройдут в два этапа. Впервые это произошло на выборах в 2005 году. Тогда в первом туре оба кандидата набрали 21% и 19,5% голосов.

Ранее 29 июня пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами объявил предварительные результаты внеочередных президентских выборов. Пезешкиан лидировал на выборах с отрывом в 1,1 млн голосов.

Избирательные участки открыли утром 28 июня. Право голоса на президентских выборах есть у почти 61,5 млн граждан Ирана.

Внеочередные выборы президента объявили после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек. Похороны Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде.

Вице-президент Мохаммад Мохбер временно исполняет обязанности иранского президента.