Лондон, 5 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Юрист и политик Дэвид Лэмми назначен руководителем министерства иностранных дел Великобритании. Об этом сообщили на официальной странице канцелярии премьер-министра Великобритании.

Christopher Furlong/ Global Look Press

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенного члена парламента Дэвида Лэмми в качестве министра иностранных дел», — следует из публикации.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в ходе аудиенции в Букингемском дворце Карл III принял в отставку премьер-министр Великобритании Риши Сунака и назначил на этот пост лидера лейбористов Кира Стармера, так как его партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 возможных мест. Также новый премьер-министр получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.

Лидер Консервативной партии Риши Сунак признал поражение консерваторов на выборах в парламент и сделал заявление о том, что он покидает свой пост по результатам выборов в парламент. Кроме того, он извинился перед британским народом за разгромное поражение партии.

Ранее Сунак получил санкцию Карла III по роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Он заявил, что эти выборы пройдут в «самой опасной» мировой обстановке со времён холодной войны.