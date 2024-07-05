Лондон, 5 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Риши Сунак заявил, что покидает пост премьер-министра по результатам выборов в парламент. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», — приводит телеканал его слова.

Отмечается, что Сунак извинился перед британским народом после разгромного поражения консерваторов на выборах в парламент.

Как передавало ИА Регнум, Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Лейбористы займут по меньшей мере 401 место в нижней палате, что гарантирует возможность формирования правительства. Консерваторы пока получают 110 мест, либеральные демократы — 68.

Премьер-министр Риши Сунак признал поражение консерваторов на выборах и заявил, что избиратели вынесли его партии «отрезвляющий вердикт». Он сообщил, что поздравил лидера лейбористов Кира Стармера в телефонном разговоре.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая сообщил, что в разговоре с королём Карлом III попросил распустить парламент. Король удовлетворил просьбу.