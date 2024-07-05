Лейбористы победили на парламентских выборах в Великобритании
Лондон, 5 июля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Лейбористская партия победила на выборах в Палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчёта голосов.
Лейбористы займут по меньшей мере 401 место в нижней палате, что гарантирует возможность формирования правительства. Консерваторы пока получают 110 мест, либеральные демократы — 68.
Как сообщало ИА Регнум, победа Лейбористской партии в Великобритании не изменит отношение страны к России. Такое мнение высказала руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева.
22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в разговоре с королём Карлом III попросил распустить парламент. Король удовлетворил просьбу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что досрочные выборы в британский парламент являются внутренним делом королевства и не повлияют на отношения Лондона и Москвы.