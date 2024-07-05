Анкара, 5 июля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. На Западе есть страны, подходы которых ведут к началу третьей мировой войны, в то время как президент России Владимир Путин говорит о мире, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

«К сожалению, на Западе есть страны и круги, которые провоцируют этот вопрос. Их подходы ведут к началу третьей мировой войны. Как известно, торговцам оружием нужен рынок. А рынок торговцев оружием — это Запад. В последних заявлениях господин Путин выступает за мир», — цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Он выразил надежду на скорое заключение мира и добавил, что Турция продолжает следить за развитием ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Глава государства указал на то, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Путин добавил, что Россия вместе с партнёрами продолжит работу по формированию многополярного мира. Возможен и разговор по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только не с позиции силы, а на равных, без высокомерия и чванства, с взаимным уважением, отметил он.

14 мая Путин подчеркнул, что отношения России с Западом, в том числе с Евросоюзом, деградировали, но это произошло не по вине Москвы.