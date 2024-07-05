Москва, 5 июля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно направит более 2,4 млрд рублей на поддержку регионального бюджета Херсонской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Средства пойдут на обеспечение первоочерёдных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идёт о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам», — говорится в документе.

Отмечается, что помощь будет направлена в рамках государственной программы по восстановлению и социально-экономическому развитию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Её правительство России утвердило в конце 2023 года. В программе предусматриваются проекты по строительству жилья, объектов транспортной и коммунальной отраслей, развитию социальной сферы и созданию благоприятных инвестиционных условий.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что ежегодно российский бюджет предусматривает расходы на развитие новых регионов в размере свыше триллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, Госдума 19 июня приняла в I чтении проект изменений в федеральный бюджет. Согласно внесённому правительством закону, в 2024 году планируется увеличить расходы на 524,972 млрд рублей, до 37,182 трлн рублей (порядка 19,4% ВВП). При этом предусмотрено снижение доходной части бюджета на 2,77 млрд рублей, до 35,062 трлн рублей (около 18,3% ВВП).

Российский лидер отметил, что в бюджетной политике принципиально важно сохранить предельно реалистичные подходы. Планировать главный финансовый документ страны нужно на основе бюджетных правил, добавил он.