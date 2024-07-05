Москва, 5 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В результате ракетного удара по месту расположения иностранных наёмников в Черноморске, по предварительным данным, погибли два десятка боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Serhii Hudak/Global Look Press

По его словам, 4 июля в городе Черноморске прилетело по новому административному зданию в морском порту, в котором находились иностранные военные.

По предварительным оценкам подполья, в результате удара уничтожено 18 человек, порядка 30 получили ранения.

Также сообщается, что после поражения объекта сотрудники СБУ вместе с некими проверяющими, говорящими по-английски, изъяли смартфоны у работников порта.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв.

Также 4 июля взрыв прогремел в Черниговской области Украины. По словам главы военной администрации региона Вячеслава Чауса, повреждения получил энергетический объект.

Кроме того, телеканал ТСН сообщил в этот же день, что в Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины ночью 4 июля прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В Житомирской области взрывы были слышны в Звягельском районе.