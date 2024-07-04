Чернигов, Украина, 4 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В Черниговской области Украины энергетический объект получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Чаус не уточнил, какой именно объект был повреждён.

«В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя», — уточнил Чаус.

По его словам, энергетики работают над восстановлением.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал ТСН сообщил, что в Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины ночью 4 июля прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В Житомирской области взрывы были слышны в Звягельском районе.

В Киеве ночью 4 июля также прогремели взрывы. В столице Украины с 04:12 мск работают сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Комментарии от властей Киева о взрывах, возможных повреждённых объектах не поступали. По предварительной информации, в городе работает система ПВО. Также сообщается, что взрывы были слышны в Днепропетровской области.