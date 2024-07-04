Украинские СМИ сообщили о взрыве в одесском порту
«Страна. ua»: в порту Черноморска в Одесской области произошёл взрыв
Одесса, Украина, 4 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет 4 июля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики.
До этого, указывается в посте, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.
Также 4 июля взрыв прогремел в Черниговской области Украины. По словам главы военной администрации региона Вячеслава Чауса, повреждения получил энергетический объект.
Кроме того, телеканал ТСН сообщил в этот же день, что в Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины ночью 4 июля прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В Житомирской области взрывы были слышны в Звягельском районе.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал 4 июля, что Вооружённые силы России нанесли удар по аэродромам в Киевской области, где базировались многоцелевые истребители МиГ-29.