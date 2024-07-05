Самара, 5 июля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — проинформировала спецслужба.

Вместе с тем отмечается, что возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическом акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников 11 июня на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) доложил, что российские спецслужбы с момента начала спецоперации предотвратили на территории Центрального федерального округа 134 теракта и диверсии. Глава ФСБ уточнил, что спецслужбы также не позволили совершить восемь терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовкой которых занимались выходцы из Центральной Азии.

Кроме того, как отметил Бортников, украинские спецслужбы наращивают усилия по ослаблению ресурсной поддержки российской армии, готовя в России теракты и диверсии. Глава ФСБ отметил, что исполнителей терактов Киев и западные спецслужбы активно ищут в среде трудовых мигрантов. С 2022 года в Центральном федеральном округе, как установил НАК, выявили 32 террористические ячейки, членами которых были мигранты. Террористы готовили нападения на объекты госорганов, на места массового скопления людей, религиозные организации.