Москва, 11 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Украина при поддержке стран НАТО осуществляет поиск исполнителей терактов в среде трудовых мигрантов, заявил 11 июня директор ФСБ Александр Бортников по итогам заседания Национального антитеррористического комитета.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России», — заявил он.

Кроме того, как указал Бортников, киевский режим пытается ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения.

По данным антитеррористического комитета, с 2022 года в Центральном федеральном округе предотвратили 134 теракта и выявили 32 террористические ячейки, состоявших из мигрантов. Они готовили нападения на объекты государственных органов, религиозные организации, местах массового скопления людей.

В конце мая Бортников заявлял, что ФСБ фиксирует продолжающуюся при поддержке НАТО массовую переброску на Украину террористов, часть из которых используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ. Он при этом заявил о переброске на Украину наёмников международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана.

Директор ФСБ отмечал, что Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору. Бортников напомнил, что киевский режим ведёт обстрелы мирного населения регионов России и проводит диверсионные вылазки в приграничных районах.

Кроме того, по словам Бортникова, на Украине активно вербуют молодых людей для террористической деятельности. Террористы вовлекают в свою деятельность молодёжь через чаты сетевых компьютерных игр.