Москва, 11 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы наращивают усилия по ослаблению ресурсной поддержки российской армии, готовя в России теракты и диверсии, заявил 11 июня директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

РИА Новости/ФСБ РФ

«В своём выступлении председатель НАК отметил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — сообщили в НАК.

Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей терактов, оказывают содействие в их подготовке и оснащении. Бортников привёл в качестве примера причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холл».

Как сообщил директор ФСБ, исполнителей терактов Киев и западные спецслужбы активно ищут в среде трудовых мигрантов. С 2022 года в Центральном федеральном округе, как установил НАК, выявили 32 террористические ячейки, членами которых были мигрантов. Террористы готовили нападения на объекты госорганов, на места массового скопления людей, религиозные организации.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатского края по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Он сам был инициатором сотрудничества с украинскими спецслужбами, отправлял в Киев сведения о руководстве местной полиции и планировать передать данные о местах расположения воинских частей, сообщило 11 июня ведомство.

В Херсонской области 6 июня за организацию диверсии приговорили в шести годам и шести месяцам лишения свободы бывшего начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги. Он приказывал своим подчинённым ломать стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон, в итоге её стало невозможно использовать для перевозок грузов в интересах Минобороны РФ.