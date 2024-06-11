Москва, 11 июня, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Российские спецслужбы с момента начала спецоперации предотвратили на территории Центрального федерального округа 134 теракта и диверсии. Об этом 11 июня сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета его председатель, директор ФСБ Александр Бортников, его слова привела пресс-служба НАК.

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«С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек международных террористический организаций», — сказал он.

Глава ФСБ уточнил, что спецслужбы также не позволили совершить восемь терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовкой которых занимались выходцы из Центральной Азии.

На фоне нарастания угрозы терроризма федеральные и региональные органы власти стали более активно работать с «группами риска», чтобы не допустить вовлечения граждан, в первую очередь молодёжи, в преступную деятельность, добавил Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июня Бортников заявил, что спецслужбы Украины усилили попытки ослабления ресурсной поддержки российских военных путём подготовки терактов и диверсий на территории страны. Он уточнил, что также с помощью этого Киев пытается спровоцировать панические настроения среди россиян.

Председатель НАК также отметил, что киевский режим при поддержке государств НАТО ищет исполнителей терактов в среде трудовых мигрантов. Бортников уточнил, что украинские неонацистские вооружённые формирования и диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки проникнуть в российские регионы, приграничные с контролируемой Киевом территорией.