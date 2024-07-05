Донецк, 5 июля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Темнокожие наёмники, выступавшие на стороне ВСУ, стреляли по домам мирных жителей в подконтрольном киевскому режиму Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом рассказал покинувший город беженец, пишет 5 июля «Российская газета».

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

«Человек пять темнокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения», — сообщил мужчина.

Он добавил, что в подвал наёмники побоялись спускаться, поэтому стали туда стрелять и бросать шумовые гранаты. При этом иностранцы использовали ручной противотанковый гранатомёт.

На помощь людям пришли российские военные. Они «прибежали и отогнали» наёмников. Во дворе дома остался труп одного из иностранцев. Позже выяснилось, что дома мирных жителей обстреляли французы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский снайпер с позывным Дым рассказал, как ликвидировал нескольких чернокожих наёмников из США в городе Светлодарске Артёмовского района ДНР.