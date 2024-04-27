Москва, 27 апреля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Российский снайпер с позывным Дым рассказал, как ликвидировал нескольких чернокожих наёмников из США в городе Светлодарске Артёмовского района ДНР. Его слова приводят 27 апреля «Известия».

РИА Новости/Константин Михальчевскийс

«При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были чёрного цвета», — сказал снайпер.

Он добавил, что наёмники оказались афроамериканцами, это подтвердили найденные при них документы. Боец уничтожил их из снайперской винтовки, а украинские боевики обезобразили лица убитых, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать.

Как сообщало ИА Регнум, российские снайперы относят иностранных наёмников к приоритетным целям в зоне СВО. По словам снайпера с позывным Пианист, иностранцы лучше одеты, держатся в центре или позади группы, отдают приказы.

Следственный комитет России располагает сведениями об участии в боевых действиях на стороне Украины более чем 3100 иностранных наёмников. В их числе свыше 800 американцев и примерно по 700 канадцев, британцев и грузин. Пять уголовных дел в отношении граждан США направлены для передачи в суд и заочного осуждения.