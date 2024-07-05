Париж, 5 июля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» вынудила его уйти из публичного пространства из-за негативного образа лидера на результат парламентских выборов. Об этом сообщает газета Politicoсо ссылкой на анонимного члена партии.

«Ему сказали прекратить. И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность», — сказал он.

Издание уточнило, что Макрон не находится в публичном поле на протяжении уже порядка двух недель. Кроме того, лицо французского президента также не попало в буклеты предвыборной кампании парии «Возрождение».

Как передавало ИА Регнум, 30 июня во Франции прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящий блок Макрона «Вместе за республику» набрала 21,5% голосов.

Второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции назначен на 7 июля. Избиратели проголосуют за 577 депутатов, которые будут представлять их интересы.