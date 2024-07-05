Киев, 5 июля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне ночью 5 июля повторно прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области в 04:40 мск.

Подробная информация о взрывах в городе не распространяется. Местные власти инцидент не комментируют.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области ночью 5 июля средствами противовоздушной обороны уничтожено десять украинских беспилотников.

Ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области.

ЗРК Patriot производства США не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя. Такое заключение сделал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семёнов.