Москва, 5 июля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. ЗРК Patriot производства США не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя. Такое заключение сделал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

По словам офицера, высокие боевые возможности российских средств ПВО получили подтверждения в ходе спецоперации по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения.

Генерал Семёнов добавил, что на такие результаты, разрекламированные ЗРК Patriot, поставленные ВСУ странами НАТО, рассчитывать не могут.

«Они неспособны не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя», — заверил командующий журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, с начала спецоперации российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 42 тыс. украинских воздушных целей. В их числе 550 самолётов, более 180 вертолётов и более 27 тыс. беспилотников, уточнил Андрей Семёнов.

2 июля расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара российским военным удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

В Ростовской области ночью 5 июля средствами противовоздушной обороны уничтожено десять украинских беспилотников.