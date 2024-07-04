Конотоп, Украина, 5 июля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. На Украине ночью 5 июля взрывы прогремели в городе Конотопе в Сумской области, сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации о взрывах в украинском Конотопе, где находится крупный железнодорожный узел, не приводится. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.

Ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также мощный взрыв прогремел в в Черноморске Одесской области.