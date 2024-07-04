Москва, 5 июля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Младший сержант Сергей Тарасюк при наблюдении с беспилотника смог обнаружить украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Благодаря ему удалось сорвать попытку ВСУ зайти в тыл российским подразделениям, были уничтожены семь украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

После выявления ДРГ Тарасюк передал информацию о местонахождении вражеской группы на командный пункт. Далее младший сержант корректировал работу артиллерийских подразделений.

Гвардии прапорщик Владимир Кузнецов в составе парашютно-десантного взвода отражал атаку боевиков ВСУ и не допустил прорыв противника. В бою он лично уничтожил троих украинских нацистов.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащий из Кировской области, который отправился на военную службу в зону СВО, в одиночку развернул полевой госпиталь, перегнал подбитый российский танк и спас 80 человек.

Военный ВС РФ Джабраил Насыров спас при помощи спутника целый батальон, попавший в зоне СВО под обстрел.