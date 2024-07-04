Киров, 4 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Военнослужащий из Кировской области, который отправился на военную службу в зону специальной военной операции, в одиночку развернул полевой госпиталь, перегнал подбитый российский танк и спас 80 человек. Об этом сообщило правительство Кировской области, ссылаясь на данные Министерства обороны России.

ИА Регнум

«В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней, он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», — следует из публикации.

Также там указано, что он работал под непрерывными обстрелами противника и атаками БПЛА. Однако, несмотря на эти трудности, мужчине удалось наладить своевременное оказание медицинской помощи раненым бойцам.

Отмечается, что в мае этого года под Авдеевкой этот же боец перегнал подбитый российский танк, а всего только за май санитарная группа, которой он командует, эвакуировала с поля боя 80 раненых.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта военный ВС РФ Джабраил Насыров спас при помощи спутника целый батальон, попавший в зоне СВО под обстрел.

Ранее российский военнослужащий в ходе спецоперации в боях на авдеевском направлении в ДНР спас своих товарищей, закрыв их своим телом от взрыва гранаты.