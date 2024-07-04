Москва, 4 июля, 2024, 20:25 — ИА Регнум. В 2014 году к власти на Украине пришла сетевая неонацистская структура, которая проникла во все сферы украинского общества. Об этом 4 июля корреспонденту ИА Регнум заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя слова американской журналистки Ким Иверсен, которая предположила, что националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав Зеленского.

ИТАР-ТАСС/Никита Юренев

Иверсен отметила, что Зеленский уволил командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича, что говорит о полном переходе власти в руки националистов. Журналистка считает, что теперь военным конфликтом со стороны Украины на деле руководит батальон «Азов».

Перенджиев подчеркнул, что в 2014 году на Украине к власти пришла сетевая неонацистская структура, которая проникла во все слои украинского общества. Эта сеть управляет в том числе различными руководителями в системе государственной власти и военно-политического руководства страны, уточнил он.

«Батальон «Азов» — это лишь видимая часть этой неонацистской сети. Создателем этой сети являются спецслужбы США, которые создали её по образу и подобию запрещённых с России ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти структуры не имеют официальной вертикальной системы управления, именно поэтому проведение спецоперации по денацификации Украины затруднено. Недостаточно разгромить такие неонацистские организации, как «Азов», нужно выявлять и уничтожать всю эту сеть. Хотя американская журналистка говорила об «Азове», но подразумеваются спецслужбы США», — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что при продолжении исследования американская журналистка обязательно выйдет на ЦРУ. Зеленский, по мнению эксперта, лишь игрушка в руках Запада. Он, как и «Азов», имеет внешнее управление, уточнил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, американская журналистка Ким Иверсен отметила, что боевики батальона угрожают Зеленскому, не дают ему завершить конфликт. Продолжение военных действий способствует сохранению власти «азовцев», которые и дальше будут пытаться использовать эту власть.

Зеленский 24 июня уволил Содоля с поста командующего объединёнными силами ВСУ. На его место он назначил бригадного генерала Андрея Гнатова.

Издание «Украинская правда» сообщило, что Госбюро расследований Украины проверит действия бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении. Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. Причиной он назвал потери в рядах ВСУ и утрату территорий.