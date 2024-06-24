Киев, 24 июня, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля и назначил вместо него бригадного генерала Андрея Гнатова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я принял решение заменить командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главкома ВСУ ничего не изменила. Сырского она обвинила в сокрытии правды, разрыве подразделений, жестокости, уничтожении «конкурентов и креативных», введении ручного контроля. По её словам, комбригов и комбатов меняют до того, как они успеют познакомиться с подразделением, Сырский уничтожает десантников ради превращения в сухопутные войска.

Она также рассказала, что после назначения начальником генштаба Анатолия Багрилевича, бюрократия выросла вдвое. Багрилевич закрыл IT-подразделения и лоббирует «старые сделки», а командующий сухопутными войсками Александр Павлюк лишь имитирует активную работу.

В феврале Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Сырского, объяснив своё решение военными неудачами украинских войск в ходе широко анонсированного контрнаступления в 2023 году. Позднее в отставку также были отправлены заместитель министра обороныВиталий Половенко, командующие оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергей Литвинови Андрей Ковальчук. После провала украинских войск в Харьковской области с должности был снят командующий группировкой войск «Харьков»Юрий Галушкин.