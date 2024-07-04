Вашингтон, 4 июля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение озвучила американская журналистка Ким Иверсен на Youtube.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича, что говорит о полном переходе власти в руки националистов», — заявила Иверсен.

Журналистка считает, что всё происходящее подтверждает, что военным конфликтом на самом деле руководит батальон «Азов».

«На Украине уже произошёл тихий переворот», — добавила Иверсен.

Боевики батальона угрожают Зеленскому, не дают ему завершить конфликт, пояснила она. Продолжение военных действий — способствует сохранению власти «азовцев», которые и дальше будут пытаться использовать эту власть.

От заявления в Государственное бюро расследований Украины с призывом провести расследование в отношении Юрия Содоля и до указа о его увольнении прошли сутки.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Зеленский уволил Содоля с поста командующего объединёнными силами ВСУ. На его место он назначил бригадного генерала Андрея Гнатова.

Госбюро расследований Украины проверит действия бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении. Об этом 29 июня написало издание «Украинская правда».

Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. Причиной он назвал потери в рядах ВСУ и утрату территорий.