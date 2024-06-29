Киев, 29 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Госбюро расследований Украины проверит действия бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении. Об этом 29 июня сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Ранее начальник штаба украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. Причиной он назвал потери в рядах ВСУ и утрату территорий.

«ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля рассмотрено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это заявление присоединят к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва российских войск в Харьковской области.

По информации издания, ГБР пообещало проверить предоставленную Кротевичем информацию.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Содоля с поста командующего объединёнными силами ВСУ. На его место он назначил бригадного генерала Андрея Гнатова.

В феврале Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского, объяснив своё решение военными неудачами украинских войск в ходе широко анонсированного контрнаступления в 2023 году. Позднее в отставку также были отправлены заместитель министра обороны Виталий Половенко, командующие оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук. После провала украинских войск в Харьковской области с должности был снят командующий группировкой войск «Харьков» Юрий Галушкин.