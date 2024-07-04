Москва, 4 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО в минувшие сутки. Об этом 4 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он заявил, что в результате действий российской оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии был уничтожен самолёт МиГ-29 на аэродроме базирования, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Кроме того, поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали ВСУ, а также цех производства и склад хранения ударных беспилотников.

Средства ПВО за сутки сбили 37 украинских беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также противорадиолокационную ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Общее количество уничтоженных с начала СВО украинских военных самолётов увеличилось до 626 единиц. Вертолёты ВСУ уничтожены в количестве 277 единиц, беспилотники — 27 197 единиц, уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры удара ракетой комплекса «Искандер» по военному аэродрому в Полтаве. В результате был уничтожен вертолёт Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.