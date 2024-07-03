ВС России ударом «Искандера» поразили авиатехнику ВСУ в Полтаве
Москва, 3 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российские военные ударом «Искандера» поразили авиатехнику ВСУ в Полтаве, сообщили 3 июня в Минобороны РФ.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В ведомстве уточнили, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по военному аэродрому в Полтаве и уничтожил боевой вертолёт Ми-24 ВСУ и автомобили инженерной авиационной службы.
Кадры удара опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
Украинские СМИ 2 июля сообщили о взрыве в Полтаве, прогремевшем на фоне воздушной тревоги. Как сообщало ИА Регнум, взрывы в Полтаве также произошли 27 июня, когда в 12 украинских регионах действовал режим воздушной тревоги.