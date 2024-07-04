Москва, 4 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Группировка войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожила за сутки 600 военных ВСУ, сообщил 4 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-миллиметроваые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Конашенков заявил, что подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки отразили две контратаки и нанесли поражение четырём бригадам ВСУ и бригаде «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он уточнил, что бои в зоне ответственности группировки шли у населённых пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман в ДНР. В результате российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов».