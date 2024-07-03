* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки отразили две контратаки и нанесли поражение четырём бригадам ВСУ и бригаде «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что бои в зоне ответственности группировки шли у населённых пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман в ДНР. В результате российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов».

Кроме того, за сутки они отразили две контратаки 3-й бригады украинских штурмовиков и уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Противник потерял до 540 бойцов, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения поразили боевую машину РСЗО Vampire, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», орудие М119 и противотанковую пушку «Рапира».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры удара ракетой комплекса «Искандер» по военному аэродрому в Полтаве. В результате был уничтожен вертолёт Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.