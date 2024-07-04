Москва, 4 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Государственная дума 4 июля приняла в первом чтении и в целом закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В частности, закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок.

В пояснительной записке уточняется, что порядок и сроки такого согласования будут определять советы палат парламента. В случае выезда из РФ без согласования, полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно.

Необходимость таких изменений, по мнению авторов законопроекта, обусловлена возникновением новых угроз безопасности России в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств.

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