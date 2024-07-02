Москва, 2 июля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать свои выезды за границу, может быть рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы России 4 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Он отметил, что законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора за несогласованный выезд за границу будет обсуждаться 2 июля на заседании Совета Госдумы. Его внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента 25 июня.

«Есть предложение включить его в повестку пленарного заседания уже в этот четверг, 4 июля, для рассмотрения в первом чтении», — написал Пискарёв.

По его словам, речь идёт о безопасности и персональной ответственности парламентариев. Это люди, допущенные к государственной тайне, и за рубежом в отношении них возможны провокации.

Запрета на выезд нет, напомнил Пискарёв, есть только требование согласовать его для оценки возможных рисков, связанных с посещением того или иного государства.

Документ вводит поправки в закон о статусе депутата Госдумы и статусе сенатора, которые обязывают парламентариев «согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок». В случае выезда из страны без согласования полномочия парламентариев могут быть досрочно прекращены.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий допущенных к гостайне, сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям россиян за 30 дней до выезда за рубеж уведомлять об этом Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР). Требование распространяется в том числе на сенаторов, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, судей, глав муниципальных образований и адвокатов.