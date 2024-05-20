Москва, 21 мая, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Допущенные к гостайне россияне обязаны за 30 дней до выезда за рубеж уведомлять об этом Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР). Соответствующий указ 20 мая подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Документом определяется порядок предварительного уведомления лицами, допущенными к гостайне, а также осведомлёнными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях (сенаторы РФ, депутаты Госдумы, судьи, депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований, адвокаты), планирующих выехать из России.

Не позднее чем за 30 календарных дней до даты выезда необходимо письменно проинформировать об этом СВР и территориальный орган ФСБ. В случае срочного отъезда за рубеж уведомление отправляется незамедлительно.

Указ вступил в силу с 20 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в мае депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» направили в парламент на рассмотрение законопроект о внесении изменений в закон «О государственной тайне», позволяющих проверять отметки о выезде из страны в загранпаспортах у россиян, допущенных к государственной тайне. Авторы предложили контролировать, не нарушают ли сотрудники, получившие доступ к гостайне, ограничения на выезд за границу. Правом проверять загранпаспорта хотят наделить руководителей режимных предприятий.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заверил, что это нововведение направлено на укрепление национальной безопасности и будет способствовать выявлению угроз разглашения гостайны.