Киев, 9 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Командующие оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук уволены со своих постов. Об этом 9 апреля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

(сс) Администрация президента Украины Андрей Ковальчук

По его словам, командующим группировкой «Запад» стал бригадный генерал Владимир Шведюк, ранее находившийся в силах территориальной обороны. В то же время командующим группировкой «Юг» назначен бывший командир 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов.

Официальных документов об увольнении и назначении пока не было.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко, занимавшего до этого должность главы Службы внешней разведки Украины. Позднее в этот же день Зеленский назвал увольнение Данилова продолжением перезагрузки системы управления.

В феврале 2024 года Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Он объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

Зеленский 7 марта согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии. В связи с этим он заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу. Также 29 марта глава киевского режима объявил о назначении Данилова послом в Молдавии.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин 26 марта заявил ИА Регнум, что глава киевского режима был вынужден уволить Данилова из-за ряда факторов, включая теракт в «Крокус Сити Холле». По словам эксперта, тогдашний глава СНБО подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокусе».