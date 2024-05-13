Киев, 13 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Украинский генштаб сменил командующего группировкой ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина на фоне наступления российской армии на границе Харьковской области. Об этом 13 мая сообщило издание «Страна. ua».

По его информации, на эту должность вместо Галушкина назначили заместителя начальника генштаба по подготовке военных Михаила Драпатого. Отмечается, что он при этом сохранит за собой должность в генштабе.

По информации украинских СМИ, военное руководство приняло такое решение из-за провалов ВСУ на харьковском направлении. Командир одного из подразделений ВСУ, находящийся в районе Волчанска, заявил в соцсети, что сейчас ведут разбирательство.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 12 мая сообщил, что группировка российских войск «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее, 11 мая, Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки «Север» освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Российские бойцы группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области, сообщил представитель Минобороны 13 мая.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая в обращении в соцсетях назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Бои на значительной части пограничной территории Украины продолжаются, добавил Зеленский.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.