Киев, 4 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров опроверг информацию об интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Такеру Карлсону, пишет украинское издание «Страна. ua».

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

«Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ», — сказал Никифоров.

Он добавил, что у Зеленского совсем другой график, интервью американскому журналисту туда не входит.

Как передавало ИА Регнум, Такер Карлсон анонсировал интервью с главой киевского режима 4 июля в соцсети X. Он подчеркнул, что с помощью интервью с главой киевского режима хочет донести до американцев информацию о конфликте, который меняет положение США в мире.

Вместе с тем журналист не назвал точных сроков выхода интервью с Зеленским, уточнив, что надеется на его скорое появление.

8 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, длившейся более двух часов, журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.

Такер Карлсон стал зеркалом общественного мнения США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, интровертам-американцам было важно донести исторический аспект, так как сами они мало интересовались зарубежьем.