Мелитополь, 4 июля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Повреждение обоих трансформаторов на подстанции «Радуга» в результате удара ВСУ не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС, сообщается 4 июля в Telegram-канале станции.

Александр Полегенько/ТАСС

«В ходе проверки установлено, что повреждение трансформаторов на подстанции «Радуга» не повлияло на энергоснабжение станции и оно осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что радиационная обстановка на площадке находится в норме.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Пострадали девять человек.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки ВСУ большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.

МИД России будет добиваться оценки последствий очередной террористической атаки киевского режима с использованием беспилотников на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре со стороны международных организаций. Такое заявление 3 июля сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.