* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 8 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован боец батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Назарий Гринцевич. Он участвовал в обмене пленными в 2022 году, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Кадр из соцсети

«В зоне СВО ликвидирован идейный неонацист Назарий Гринцевич. Он был одним из тех, кто в мае 2022 сдался в плен российским войскам на мариупольской «Азовстали», — написал российский военкор.

Поддубный подчеркнул, что после обмена пленными Гринцевич не сделал правильных выводов.

«После обмена в сентябре 2022 года боевик «Азова» не сделал правильных выводов и вновь вернулся на передний край, где и был уничтожен несколько дней назад», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о ликвидации в зоне спецоперации заместителя командира нацистского полка «Азов» по боевой и спецподготовке Игоря Безоглюка.

Кроме того, российские военные в бою у Артёмовска ликвидировали спецгруппу нацбатальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Карпатская сечь», в том числе его командира Анатолия Тегзу.

Бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр, который целый год служил наёмником на Украине, где собирал данные, документы, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России, рассказал о преступлениях ВСУ.

С марта 2022 года он служил в иностранном легионе Украины и в националистическом батальоне «Карпатская сечь». Так, по его словам, вместе с «Азовом» убийствами военнопленных занимались боевики нацбата «Карпатская сечь», а также наемники из Португалии, Франции и Аргентины.

Макинтайр также рассказал об отношении украинских военных к мирному населению, которое использовалось в качестве живого щита и для создания фейковых новостных сюжетов.