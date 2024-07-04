Париж, 4 июля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. На пресс-секретаря правительства Франции Приска Тевено и её помощников напали десятки человек в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа. Полиции удалось задержать четверых человек.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

Как сообщил телеканал LCI, Приска Тевено стала жертвой нападения 3 июля во время расклейки агитационных плакатов в рамках подготовки ко второму туру парламентских выборов.

В числе задержанных нападавших — трое несовершеннолетних.

Тевено участвует в выборах от президентского блока «Вместе за республику». Министр-делегат не пострадала, однако ранения получили её сторонники.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста начались в городах Франции после оглашения предварительных итогов первого тура внеочередных парламентских выборов.

30 июня в европейской части территории Франции начался первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве заявил, что итоги первого тура внеочередных парламентских выборов в стране являются тяжелым поражением французского президента Эммануэля Макрона. Он также указал на риск прихода к власти крайне правых сил.