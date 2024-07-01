Париж, 1 июля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Акции протеста начались в городах Франции после оглашения предварительных итогов первого тура внеочередных парламентских выборов, сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

30 июня в стране прошло голосование в рамках первого тура выборов в Национальное собрание республики (нижняя палата парламента). Согласно предварительным результатам, на выборах лидирует правая партия «Национальное объединение».

Демонстрации вспыхнули в Париже, Лионе, Ницце и других городах. В столице страны протестующие собрались на площади Республики. Они начали зажигать дымовые шашки.

В Лионе демонстранты начали бить витрины и жечь костры в центре города. Против них полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве заявил, что итоги первого тура внеочередных парламентских выборов в стране являются тяжелым поражением французского президентаЭммануэля Макрона. Он также указал на риск прихода к власти крайне правых сил. По мнению Жуве, существует шанс избежать такого исхода, для чего правящие силы должны принять чёткие меры.

После объявления предварительных итогов голосования Эммануэль Макрон призвал политические партии к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения» во втором туре выборов. Правящая коалиция, которую он возглавляет, получила только третье место в рамках голосования. Её опередила коалиция левых сил.

Ранее корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс назвал авантюрой инициативу Макрона с досрочными выборами. Он предупредил, что затея французского президента может привести к печальным последствиям.

Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных выборов после того, как его партия в начале июня уступила «Национальному объединению» в рамках выборов в Европарламент.