Париж, 1 июля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Итоги первого тура внеочередных парламентских выборов во Франции можно считать тяжелым поражением президента страны Эммануэля Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь французской Социалистической партии Пьер Жуве.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Его организация входит в коалицию левых партий.

«Реальность состоит в том, что указанный результат это очень тяжелое поражение президента республики», — сказал представитель Соцпартии после объявления первых результатов голосования.

Слова пресс-секретаря приводит телеканал BFM TV. Вместе с тем Жуве предупредил о риске прихода к власти во Франции крайне правых сил. Он уточнил, что исход выборов ещё не решён и предстоит второй тур.

Пресс-секретарь подчеркнул, что теперь всё зависит от самого Макрона и лидеров правящего большинства. По словам Жуве, они должны принять чёткие решения.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня во Франции прошёл первый тур внеочередным парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно предварительных подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящая коалиция «Вместе за республику» набрала 21,5% голосов.

После объявления предварительных итогов подсчёта голосов Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения» во втором туре выборов. Он отметил, что высокая явка в первом туре говорит о важности выборов для избирателей.

Внеочередные парламентские выборы во Франции были объявлены 9 июня. Макрон принял такое решение после того, как на выборах в Европарламент его партия уступила «Национальному объединению».