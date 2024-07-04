Брянск, 4 июля, 2024, 04:21 — ИА Регнум. В небе над двумя районами в Брянской области ночью 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Вражеские дроны были сбиты над Клинцовским и Трубчевским районами.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 июля сирены воздушной тревоги взвыли в пяти областях: Киевской, Полтавской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 19 раз обстреляли Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, с начала спецоперации Брянскую область, которая граничит с Украиной, обстреляли более 3 тыс. раз, погибло 23 мирных жителя.